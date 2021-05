Kas sinu kallimal on? 10 omadust, mis teevad mehest ideaalse partneri

1. Ausameelsus

See omadus eraldab mehed poisikestest. Kõik, mida naine ju vähegi soovib, on see, et mees ütleks seda, mida ta päriselt mõtleb.

2. Järjepidevus

Head poiss-sõbrad on järjepidevad ja näitavad, et neid saab usaldada ja nende peale loota. Elu ettearvamatu mehega võib olla kurnav. Järjepidevus on hea — sa tead, kuidas temaga käituda, kui ta on vihane. Sa ei pea kunagi ta reaktsiooni pärast muretsema.

3. Hoolivus

Sa pead teadma, et su mees hoolib sinust. Sinu unistustest, su mõtetest ja sinu heaolust. Oled talle esmatähtis.

4. Lahkus

Kuidas mees oma peret ja sõpru hoiab, ütleb tema kohta nii mõndagi. Kui ta on nende vastu lahke ja kohtleb neid austusega, teeb ta sinu jaoks sama.

5. Ambitsioon

Mehel, kelle enda kõrvale valid, peaks olema siht silme ees. Kui ta jagab oma plaane sinuga, on võimalus, et ta soovib ka sind oma tulevikuplaanidesse kaasata.

6. Uudishimu

Inimene, kes on kogu aeg valmis midagi uut õppima, on inspireeriv. See näitab, et see mees on spontaanne ja paindlik ning ta oskab teisi kuulata.

7. Huumor

Naer on vabastav ja teeb argiasju täis suhte lõbusaks ja nauditavaks. Naer on parim ravim.

8. Alandlikkus

Kas pole imeline, kui edukas inimene ei vatragi päev otsa oma saavutustest ja on nende suhtes hoopis tagasihoidlik? Mehed, kes nii käituvad väärtustavad rasket tööd ja teavad, et kõik asjad ei tule lihtsalt kätte.

9. Kaasavus

Mees ei peaks armastama ainult oma inimesi, vaid sinu omi samuti. Kui vähegi võimalik, kaasab ta sinule tähtsaid inimesi teie tegevustesse. Loodetavasti teed ka sina sama.

10. Avatud armastus

Mehe teod peaksid rääkima enda eest ja andma sulle teada, kui palju ta sind hindab ja armastab. Oleme kõik kuulnud laused “ma armastan sind” nii, et selle taga pole tegelikult suuremat tähendust. Kui mees päriselt nii käitub, tekib sinus turvatunne ja see teebki temast parima kaaslase!

Allikas: Your Tango