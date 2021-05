Elumuutuse läbi teinud naine: ka minu lemmiktöö polnud ühel hetkel enam lemmik

Merit tunnistab, et tema lemmiktöö polnud ühel hetkel enam lemmik - muutunud oli firma juhtkond ja seega ka kogu vaib. Igatahes tundsin suurt rõõmu jälle vaba olemisest. “Minus väreles energia ja elurõõm, mida olin tundnud lapsena Võrumaa-suvedel. Ja mulle paistis nii loomulik olla suvel päikese käes, mitte vaadata arvutiekraani või läbi ribakardinate asfalti ja korstnaid,” kirjutab ta.

Ja järsku tundis ta ka, et soovib sellest kirjutada raamatu. “Raamatu!? Mina? Sel ajal olid raamatud ikkagi Tammsaare ja Krossi kirjutatud, mitte meritraju-mida?-kes?-tänavalt. Mul ei olnud isegi arvutit,” oli ta isegi sellest ideest tollal üllatunud.

Kuidas julgeda nähtavale tulla oma loominguga? Ennast usaldada, et tõesti võikski raamatu kirjutada, oli tema jaoks suur katsumus. Aga see unistus ei andnud alla. See kerkis ikka ja jälle.