ARVAMUS | Suhte püsimise võti on just naise käes ja kui naine seda ei mõista, siis suhe ka ei püsi

“Suhte püsimise võti on just NAISE käes ja kui naine seda ei mõista, siis suhe ka ei püsi! Miks? Tuleb endalt küsida: miks on loodus andnud naisele ilu ja ilusa vormi, kas see on antud naisele naise enda pärast või siiski mehe jaoks? Kui naine seda targasti ei kasuta ja seda, mis mehele loodusepoolt antud, mehele keelama hakkab, siis ei maksagi imestada, et suhe hääbub.

Need asjad on seotud: naine vajab, et mees temale tähelepanu osutaks; mees aga vajab selleks aktivaatorit, et olla aktiivne. Kui naine aga varjab oma naiselikku poolt ja peidab selle, mis meest aktiveerib, siis tulemus ongi, et mees varsti ei pööra tähelepanu, sest põhjus ju puudub. Tulemuseks see, et naine solvub ja hakkab omakorda seksiga pidurdama!

Tulemust ei pea pikalt ootama, mees kas otsib seda kõrvalt või suhe katkeb. Miks nii juhtus, seda enamik naisi kahjuks ei mõista ja süüdistavad mehi, et need käivad hüppes! Ise sa kallis naine oled selle ju põhjustanud — varjates seda, mis kuulub mehele, seda temale mitte pakkudes! Kallis naine, sul on ilu ja sul on vormid ja kumerused, ära kata seda kinni, vaid näita seda kõike oma mehele mänguliselt ja häbita!”