Suveks värskem välimus! Kuidas anda uus ja hubane välimus suvila terrassile?

Milleks terrassi kasutatakse?

Kas jood terrassil hommikul kohvi, sööd perega lõunat, lõõgastud õhtutundidel või kasvatad hoopis taimi? See küsimus muudab planeerimise ja mööbli valimise palju lihtsamaks. „Kui soovid maitsetaimi, tomateid või midagi muud kasvatama hakata, on sul tarvis riiuleid, kus potte ja tööriistu hoida. Selleks, et rohkem asju mahutada, kasuta nutikalt ära seinaruumi või riputa potid lakke. Kui õueala on mõeldud peamiselt söömiseks või lõõgastumiseks, mõtle, millest sa kõige rohkem puudust tunned — kas mitmeotstarbelisest aiamööblist, teisaldatavatest hoiulahendustest või korralikust valgustusest?” lausus sisekujundaja Eliise Tammekivi.

Milline mööbel on kõige õigem valik?

Spetsiaalselt disainitud mööbel, mis on loodud kasutamiseks õues, vannitoas või köögis, on tavapärasest mööblist vastupidavam. „Selleks, et aiamööblit kaitsta ja selle ilmet kauem värskena hoida, kasuta veekindlaid katteid. Patjade hoiustamiseks vali välja veekindel hoiustamiskoht õues, et toas väärtuslikku ruumi kokku hoida. Väga väikeses õuealas on mõistlik kasutada kokkupandavat või rõdu piirde külge käivat klapplauda. Samuti on nutikaks valikuks kokkupandavad toolid, sest need saab ruumi säästmiseks seinale konksude otsa riputada. Üheks nipiks on ka puhkeala laiendamine aeda — lisaks söömisalale terrassil võib luua eraldi puhkeala paari mooduldiivani ja päikesevarjuga, lastenurga ja grillimisala,” ütles Tammekivi.

Kuidas õues õdusust luua?