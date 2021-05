Kuigi pandeemia on paljude jaoks finantsiliselt raskeks osutunud, on ka suur osa inimestest saanud säästa ja oma tarbimisharjumusi muuta. Küll aga võib poodide avamine need säästud kohe nullida, sest poodlemist on igatsetud ja samamoodi väljas einestamist. Kaubanduse avamine teeb rohke rahakulutamise võimalikuks ja seepärast tuleks suurt kulutamist nende juhtnööride abil ennetada.