Mures mees: naine soovib, et ma rahuldaksin teda voodis veidral moel — mina seda teha ei suuda!

“Minu kallis naine töötab kohas, kus ta peab päev läbi jalgadel olema ja on täiesti arusaadav, et tema jalad on õhtuks väsinud. Mõned kuud tagasi hakkas ta minult õhtuti jalamassaaži paluma, mida ma ka hea meelega talle teen, selle vastu ei ole mul midagi.

Kuid möödus väheke aega ja ühel ööl, kui me hakkasime juba seksima, palus ta mind, et ma tema varbaid imeksin. Tema olevat sellest juba nii kaua unistanud ja see erutaks teda väga. Ütleme nii, et sel õhtul jäi vahekord ära. Ma ei suuda midagi jubedamat ette kujutada.

Masseerida ma tema jalgu veel võin, aga kellegi teise varvaste suhupanek… Ei, aitäh. Ta on selle teema veel mitmeid kordi jutuks võtnud ja ma ei julgegi ausalt öeldes enam vahekorda algatada, sest ma ei taha seda soovi kuulda, niivõrd ebameeldiv on see minu jaoks.

Ma saan aru, et inimestel on erinevad fetišid, aga mida küll teha olukorras, kus ma tõesti ei soovi seda palvet täita?”

Allikas: The Sun