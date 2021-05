Šokeerivad petmislood | "Tal oli kellegi teisega laps, ma ei teadnud seda kuni selle hetkeni."

"Minu mees töötas riigist väljas. Üks kord, kui ta tagasi tuli, käitus ta superimelikult. Ta pidi kodus olema kaks nädalat, aga oli ainult ühe ja kui oli lahkunud, saatis mulle sõnumi, kus oli kirjas, et ta ei taha minuga terve nädala rääkida ja et ta ei vasta mu telefonikõnedele, sest soovib kindlaks teha, kas see abielu on see, mida ta päriselt tahab. Meil oli muuseas toona 1-aastane laps. Ta kadus täielikult, ma isegi üritasin tema krediitkaardi kasutusajalugu vaadata, aga parool oli muudetud. Helistasin kaardi taga olevale numbrile ja kuna ma olin kasutajana märgitud, ütlesid nad mulle viimased tehingud, mis olid tehtud hostelites, baarides ja restoranides.. Saatsin talle sõnumi ja andsin talle teada, et tean mida ta teeb. Ta vastas, et kui tuleb tagasi, siis otsustab, kas jääme kokku. Seepeale ütlesin, et nii see küll ei käi, me lahutame."