JÄRELVAADATAV | Täna toimus virtuaalne emadepäeva konverents „Ema, palun aita mind!“

4. mail toimub (virtuaalselt) taas emadepäevale pühendatud konverents, mis kannab pealkirja "Ema, palun aita mind!". Koroonakriis on toonud peresuhetesse palju pingeid. Lapsed on kodus ning vajavad õppimisel tuge rohkem kui varem. Kuid emad on pidanud tegema ka oma tööd. Otsime konverentsil vastuseid teemadele, kuidas leida tasakaal töö- ja pereelu vahel, kui kõik osapooled vajavad oluliselt rohkem tähelepanu kui seni? Kuidas hoida vaim virge ja suhted korras?