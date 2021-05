Millal sa viimati seda sekspoosi nautisid? See on paljude naiste lemmik ühe hea põhjuse tõttu

Oled sa kunagi mõelnud, et meritähe poosi saab teha kahel erineval viisil? Jah, see on lihtsalt lamamine, aga sa võid lamada kas kõhuli või selili.

Selili olles saad sa rahulikult lakke vaadata või vahepeal mehega sügavat silmkontakti otsida. See on ideaalne viis kallimaga uuesti lähedasemaks saada ja kui sul on seljataga raske päev, on nii mõnus lihtsalt lamada ja hellitusi nautida. Eelmäng saab lõppeda tavalise misjonäripoosiga, mis on samuti paljude naiste lemmik just helluse ja intiimsuse tõttu, sest võimaldab samal ajal meest kallistada.

Ka kõhuli meritähe poosis olles on omad eelised — kui asi läheb eelmängult üle seksiks, saad seksi ajal nautida hoopis teisi tundeid kui selili olles. Samuti on see erutav, sest kuna su pea puhkab padja peal ja selja taha ei näe, ei tea sa kunagi, mida põnevat mees järgmisena ette võtab.