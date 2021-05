Kodus olemine on sind mugavaks muutnud? Victoria Beckham jagab ühe olulise nõuande

Ehkki pandeemia on meid kõiki pikemaks ajaks koduseinte vahele surunud, kinnitab modell, et sellele vaatamata otsustas ta jätkata iseenda üles löömist ja kenasti riides käimist.

"Ma tõesti loodan, et naised panevad jälle kõrged kontsad jalga ja näevad vaeva, et uuesti ilusaid riideid kombineerida. Kui inimesed saavad jälle omavahel sotsialiseeruda ja tööl käia, oleks ju tore, kui tekiks uuesti harjumus kanda kleite ja ülikondi."

Ta kinnitab, et see on ka üks hea viis enda enesekindlust tõsta, sest kui sa vaatad peeglisse ja vastu vaatab kena ning üleslöödud inimene, on sul juba parem meeleolu ja suhtumine.