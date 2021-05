Naistearst Gabor Szirko: tundus uskumatu, et veel tänapäeval võib viirus sünnitusabi keerata pea peale

„Mäletan, kui meile räägiti Wuhani provintsis alguse saanud viirusest: sel hetkel tundus uskumatu, et praegusel moodsal ajal, kus sünnitusabi on avatud ja perekeskne, võib viirusnakkus süsteemi pea peale keerata,“ rääkis Szirko. „Lootsime tol ajal, et kui peseme piisavalt käsi ja muudame reisiharjumusi, läheb pandeemia mööda.“

„Esimene prioriteet oli vähendada mittehädavajalikke kontakte miinimumini,“ lausus Szirko. „Tol hetkel oli väga vähe isikukaitsevahendeid: need, mis olid, ei tundunud piisavad. Samuti ei teatud, mida see viirus endast kujutab. Kõige vastuolulisem soovitus oli sünnitoetaja lubamise piiramine sünnitaja juurde. Paljudel sünnitajatel oli seda piirangut raske seedida, tekkis ka riigisisene sünnitusturism, kus otsiti võimalusi mõnes kaugemas Eesti nurgas üheskoos sünnitada. See näitab, kui oluliseks pered koos sünnitamist peavad,“ märkis Szirko.

„Muutus ka kogu haiglasse tulemise protsess: enne sünnitustuppa lubamist tuli naistele teha koroonatest. Need aga valmisid mitu tundi. Isegi negatiivse testi korral ei saanud sünnitaja tugiisikut kaasa võtta. Kui test oli positiivne, pidi sünnitaja sünnitama kaitsevahendites, isolatsioonipalatis.“

Szirko toob välja, et pandeemia alguses oli ebaselge, kuidas viirusnakkus mõjutab vastsündinut, seetõttu oli esimestes juhendites soovitus koroonapositiivsed emad ja lapsed teineteisest eraldada, mis tähendas seda, et laps pidi minema koju ja olema emast 14 päeva eraldi. Need soovitused said palju kriitikat, sest pere koosolemine sünnitusjärgselt on ülioluline. Soovitati sünnitanut ja vastsündinut hoida sünnitusmajas 48 tundi. Sünnitusabi on täna nii kaugele arenenud, et tavaolukorras võivad emad oma lapsed võtta juba 6 tundi pärast sünnitust.“

„Tervishoiuasutuste reageerimine ei saanudki olla tõenduspõhine, sest pandeemia ajal ei olnud see võimalik: olime valmis kõige hullemaks,“ sõnas Szirko. „Arvati, et mõned sekkumised võisid olla ka tervist kahjustavad, need mõjud võivad selguda alles aastate pärast.“