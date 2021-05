Koolipsühholoog Karmen Maikalu: me ei tohi öelda lastele, et nad on kadunud põlvkond

„Mõnda aega tagasi tuli 8aastane poiss ema juurde ja küsis: „Emme, mis on depressioon?“ Ema selgitas oma lapsele. Poiss hakkas selle peale nutma, ema päris, et miks sa nutad? Poiss ütles, et ta ei taha, et tal on depressioon. Ema küsis: „Miks sa arvad, et sul on depressioon?“ Selle peale vastas poiss, et aga telekas ütles, et kõikidel lastel on depressioon,“ tõi Karmen Maikalu näite loost, mida ta ise on kõrvalt näinud.

„Räägitakse, et tänastel koolilastel on depressioon, et nad on kadunud põlvkond, et nad ei saa haridust. Meil on uudiste pealkirjad, et lapsed jäävad lolliks. Räägitakse, et kõikidel on halb olla, aga kui hull see seis meil tegelikult on? Kuidas pered selles kriisiolukorras tegelikult toime tulevad?“ kõneles Maikalu.

„Meil on kolmandik lapsi, kellel õppimine kodus kuidagi ei õnnestu; kolmandik ütleb, et pole vahet; kolmandik aga saab paremini hakkama kui tavalisel kontaktõppel. Me ei saa öelda, et kõikidel on raske. On välja käidud idee, et jätame kõik lapsed klassi kordama, sest õpilüngad on nii suured. Seda ma ei pea õigeks,“ rääkis Maikalu.

„Mis puudutab laste ja vanemate omavahelisi suhteid praegusel ajal, siis lapsed ja vanemad on rohkem koos, vanemad on enam kooliga kursis — see on tore,“ märkis Maikalu. „Samas tekib palju konflikte seoses õppimisega. Tuleks tähele panna seda, et koos olles oleks rohkem positiivseid hetki. Lasteaialaste puhul on vanematel aga kõige rohkem seda „ära sega“ sõnamist. Lapsed ei saa aru, miks vanemad ei mängi enam temaga. See ei ole hea, kui lasteaialaps peab järelevalvetult toime tulema.“

Maikalu kinnitab, et lapsele annab turvalisuse vanem. „Vanem on see, kes peab hoolitsema esmalt enda eest, et akud oleks täis, et ta suudaks olla toeks oma lapsele. Lapsevanemate ja õpetajate toimetulek mõjutab palju seda, kuidas lapsed ennast tunnevad.“