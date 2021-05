Tõdemus, et sinu elukaaslasel on keegi teine, on halvav. "Kuidas ta võis mulle nii teha? Mis meist edasi saab? Kas mina võisin olla kõrvalhüppe põhjustajaks?" on mõtted, mis esimesena peast läbi käivad. Neli eestlannat jagavad oma kogemuslugusid, kuidas nad said jälile, et nende mehel on armuke