Mida teha, kui sul pole aimugi, mida teha EHK kuidas leida oma kirg?

Mindset coach Karmo Kivi selgitab, et lollikindel viis eesmärkideni jõudmiseks on leida oma kirg . Kuidas seda aga teha? Kivi sõnul on selleks 4-sammuline protsess.

Samm 3. Vaadata nimekirja kolmandat korda ja teha hindamine veel kord läbi. Sel korral vastavalt oma uskumustele. Kui arvad, et seda eesmärki pole sa võimeline ellu viima, pane hindeks 1 ja kui usud kogu südamest, et võid seda saavutada, siis hinne 5.

Otsusta, mida sa tahad, kirjuta see üles viisil nagu oleksid selle juba ellu viinud; korda seda sügava tänutundega seda avaldust päeva jooksul valjusti mitmeid kordi; asu tegutsema oma eesmärgi suunas ja pühendu. Usu endasse ja vii see soov või eesmärk ellu.

Kivi sõnul on see protsess üks sihte seada aitav harjutus, mis aitab inimesel võtta vastutust oma tulemuste eest ja elust rõõmu tunda.

Selleks, et oleks võimalik kasvada ja areneda, tuleb võtta aega, et endasse vaadata ja oma soovid, mida kirglikult tahad saavutada, ära tunda

“Kui sa ei suuda välja mõelda, mis sulle meeldib, kanna iga päev igal pool endaga kaasas märkmikku ning pane iga kord, kui leiad end mõttelt, et “ohoo, seda teha oleks päris tore,” sinna kirja. Vaata aeg-ajalt seda nimekirja, et kas midagi kirjapandust tekitab sinus põletava soovi seda mõtet ellu viia. Abiks võib olla ka see, kui revideerid tegevusi, mida sulle lapsepõlves meeldis teha. Kui määratled soovi või tegevuse, hinda, kui suur on sinu uskumuse aste see soov ellu viia Kui uskumuste skaalal paned sellele hindeks 3 või 4, on suund käes.