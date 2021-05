Vastab tõele? Need on neli kõige silmakirjalikumat tähemärki, kelle siirus on kaheldav

Kaksikud

See pole üllatav, et Kaksik aeg-ajalt valet kasutab. Ta on kahepalgeline ja kohandab alati oma juttu kuulajatega nii, et see talle endale kasuks tuleks. Ta tahab alati teiste imetlust ära teenida ja muudab oma jutte huvitavamaks, et silma paista. Ta võib isegi tola mängida selleks, et teisi lõbustada ning samuti selleks, et vestlusteema ei läheks selliste tõsiste teemade peale nagu poliitika ja pere. Ta peab tähtsaks kuju ja mitte sisu, see on üks tema parimatest strateegiatest. Ta manipuleerib oma kuulajatega ja valetab selleks, et olla sammu võrra oma konkurentidest ees. Ta kasutab oma strateegiat ära töö juures ainuüksi kasu saamiseks.

Neitsi

Neitsi on kuulus selle tõttu, et talle meeldivad kuulujutud, mida ta juba kaugelt ära tunneb. Ta on selline inimene, kes niipea, kui sa talle oled selja keeranud, hakkab sind taga rääkima. Ta on pedant, kes nõuab korda ja on sügavalt veendunud, et mitte keegi ei suuda koristada sama hästi, kui tema ise. Aga äre muretse, sest sama kriitiline, kui ta on teiste vastu, on ta ka iseenda vastu.

Ta põgeneb lahkhelide ja vaidluste eest ning võib valetada, et ennast kaitsta teiste märkuste eest. Ta on kodulembene inimene, kes hindab kõrgelt pere ja kodu. Selleks, et saavutada harmooniat ja rahu koduseinte vahel, eelistab ta sageli kasutusele võtta väikeseid valesid.

Kaalud

See on küll üllatav, kui võtta arvesse tema õiglustunnetust, aga tõele au andes tuleb tunnistada, et ta on sodiaagi üks silmakirjalikum märk. Aga tema tegu on kergesti andestatav. Kuna ta lihtsalt teeb seda soovist teistele meeldida. Ta tahab, et teistele jääks temast hea mulje ja sellepärast mängib teiste ees hoopis teist inimest, kui ta tegelikult on. Siirus ei ole tema tugevam külg ja ta katsub alati teha kõike, et seda vältida. Ta on tõeline kameeleon, kes kannatab alaväärsuskompleksi käes. Ta eelistab valetada selleks, et vältida vaidlusi ja hoida oma suhteid lähedastega.

