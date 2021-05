See suurepärane tegevus hommikul garanteerib hea tuju terveks päevaks

Kui kelleltki küsida, millal ta viimati endale midagi head ütles, on vastuseks tavaliselt pik vaikus, sest enda kiitmine ja iseendale ilusate sõnade lausumine ei ole eestlastele eriti omane. Tekib kahtlus, et mida küll endale öelda?

Lase fantaasial lennata! Ütle endale midagi head kas välimuse, enda sisemuse, oma saavutuste, motivatsiooni või eesmärkide kohta. Võid ka mõelda, mille üle sa just tänasel hommikul tänulik oled. Aga peaasi, et sa keskenduksid iseendale, mitte ei mõtleks oma kaaslase, laste või pere peale. Ei, see ei ole egoistlik lähenemine, kui sa võtad iga päev minuti või kaks, et endale häid asju öelda.