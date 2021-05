Täna on legendaarse Chanel nr. 5 loomise aastapäev! Milline on legendaarse parfüümi lugu?

Chanel soovis luua parfüümi, mis oleks mitmekülgne, kuid annaks naistele lisadoosi luksust, värskust, stiili ja kaasaegsust. Chanel nr 5 lõi parfümöör ehk le nez (pr nina), nagu neid erilise lõhnatajuga inimesi maailmas kutsutakse. Tema nimi oli Ernest Beaux ja tegelikult pani ta Mademoiselle Chaneli lauale mitu tööversiooni. Mademoiselle nuusutas ja valis kindlakäeliselt välja pudelikese, mis oli väljapanekut vasakult lugedes viies. Kokkusattumus, et talle enim meeldinud parfüüm oli viiendas pudelikeses, minetas kõik kahtlused, kas just see on õige – suure lugemusega autodidakt Chanel tundis suurt huvi ka numeroloogia vastu ja ta pidas oma õnnenumbriks just number viit. Samal põhjusel toimusid ka kõik tema moekollektsioonide esitlused 5. mail ja just samal kuupäeval otsustaski Chanel oma uhiuue parfüümi lansseerida. Kuna ta uskus, et nr 5 on õnnetoov arv, siis võib öelda, et ta mitte ei müünud parfüümi, vaid piserdas õnne kõigile, kes seda ostsid.