Masendus tikub ligi? 30 lihtsat nippi, mida katsetada, et end jälle õnnelikumana tunda

1. Maga rohkem

Inimesed, kel on uneprobleemid, on suurema tõenäosusega õnnetud, kui need, kes saavad rahulikult öösiti kaheksa tundi und.

2. Vähenda ekraaniaega

Et uni oleks hea, ära vaata mobiiltelefoni ega teisi seadmeid vähemalt tund enne voodisse minekut.

3. Lisa oma päeva rohkem füüsilist aktiivsust

Liikumine on kui antidepressant. Lisa oma päeva 30-minutiline hoogsam treening.

4. Ära unusta D-vitamiini

Päike on võimas tujutõstja. Ära unusta enne päikse kätte minekut päiksekaitsekreemi nahale kanda.

5. Soeta uus toataim

Toataimed puhastavad õhku

6. Helista sõbrale

Isegi mõned minutit juttu tühjast-tähjast lähedase inimesega võivad tuju tõsta.

7. Ära räägi endast negatiivselt

Proovi iga päev enda kohta midagi ilusat ja positiivset öelda.

8. Kallista kedagi

Kallistamine vähendab stressitaset ja tõstab tuju.

9. Otsi värviraamat välja

Värvimine on rahustav, lisa see oma päevakavasse, et muuta see enda jaoks toredaks ja lõdvestavaks hobiks.

10. Söö mereande

Mereandides sisalduvad rasvad tõstavad kehas dopamiini ja seratoniini taset. Need aitavad depressiooni vastu.

11. Üks heategu päevas

Tee kellegi jaoks midagi isetut ja head. See teeb kellegi teise päeva õnnelikumaks, aga ka sind ennast.

12. Andesta kellelegi

Ära hoia vimma endas. Lase sellest lahti ja tunned, kuidas raskus su õlgadelt kaob.

13. Paita koera

Koerad on kõige süütumad ja armastusväärsemad olendid ja muudavad su tuju otsekohe paremaks.

14. Mediteeri

Võta enda jaoks aega: sule silmad, hinga sisse ja välja. Mediteerimine aitab kortisooli taset vähendada, mis on teada-tuntud stressihormoon.

15. Istu/seisa sirgelt!

Kui istud sirgelt, saab hapnik vabamalt kopsudesse. Mida rohkem hapnikku, seda rohkem õnne!

16. Proovi midagi uut

Otsi YouTube'ist joogavideo ja proovi kaasa teha; matka piirkonnas, kus pole kunagi varem käinud; proovi uut rooga valmistada. Mõnikord on vaja lihtsalt igapäevasest rutiinist välja saada.

17. Poe pehme teki sisse