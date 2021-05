RAKENDUSED | Saa teada, kes sind enam Instagramis jälgida ei soovi!

Kuidas vaadata manuaalselt, et keegi on sulle Instagramis "unfollow" pannud?

Üks viis on seda teha nii, et lähed konkreetse inimese kontole, vajutad "Following" ja vaatad, kas sinu konto on seal. Kui pole, siis ta ei jälgi sind. Kõlab lihtsalt, aga mida teha siis, kui sul on Instagramis tuhandeid jälgijaid ja igale kontole eraldi klõpsimaminek tundub kilplaslik?

On mõned telefonirakendused, mida võid proovida:

1. Followmeter

See rakendus näitab, kes sind hiljuti jälgima on hakanud; kes jälgimise lõpetanud on ja nii edasi. See rakendus on saadaval nii Androidi kui ka IOS'i jaoks.

2. Followers Tracker Pro

Seda rakendust saavad kasutada vaid IOS'i kasutajad. Kuigi paljude asjade teada saamiseks tuleb maksta, näed kaotatud jälgijaid tasuta. Ka näed kustutatud kommentaare ja seda, keda sina jälgid, aga kes sind vastu ei jälgi.

3. Follow Cop

Follow Cop on olemas ainult Android seadmetele. Rakenduses on küll palju reklaame, kuid sealt saad kenasti näha, kes sulle "unfollow" vajutanud on.