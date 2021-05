Kuna väikeste laste ajud ei ole täielikult välja arenenud, kasutavad nad kogenematuse tõttu tihtipeale halba käitumist, et saada kas vanema tähelepanu või väljendada oma tundeid. Ehkki laste puhul on tavaline, et nad mõnikord jonnivad ja väljendavad oma pahameelt moel, mis täiskasvanuid just ei rõõmusta, on vahel just lapsevanemad need, kes on kogemata halba käitumist mõjutanud. Mis viisidel vanemad seda teevad?