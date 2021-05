Ja seal ma seisin, suu ammuli. Avasin oma telefonikalkulaatori, et ikka kontrollida, ega ma peast soe pole või lihtsalt matemaatikas kehv. Veel isegi uskusin, et see on minu error. Ei, ta oli PÄRISELT KA 45 aastat vana, mitte sugugi 35 nagu ta mulle väitnud oli!