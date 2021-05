Arvatavasti on kõik naised vähemalt kord elus seisnud silmitsi duši äravooluga, kust vaatab vastu ära ligunenud juuksekarvad. Korrast on saanud kaks ning kahest kolm kuniks tekib küsimus: kas ma jään nüüd kiilakaks?! Miks langevad juuksed välja, kas see on ohumärk millestki ning kuidas saaks seda ennetada? Vaata videost!