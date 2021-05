Birgit Sarrapi tütar imestab: miks emme end enam ei meigi?

Teiste seas räägib oma teistmoodi aastast ka lauljanna Birgit Sarrap, kes tunnistab, et tema lastele oli esialgu pisut harjumatu, et ema-isa enam õhtuti kontsertidel ei käi.

"Mäletan, et alguses oli tütar Helini jaoks imelik ka see, et emme ennast enam eriti ei meigi ega käi ilusate kleitidega. Siis tegime niisama "tüdrukute päevi", kus kandsime kleidikesi ja kaunistasime teineteist."