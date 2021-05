Silvia Ilves emaks olemise rõõmudest ja muredest: raske oli kui kaks vanemat last ütlesid, et nad tahaks issi juurde elama minna

"Oh, nad üllatavad iga päev! ," rõõmustab juba kaheksateistaastaselt esimest korda emaks saanud Silvia, kel on kolme erineva mehega neli last: Stefan (9), Tristan (8), Cristopher Maximilian (4) ja kahene Arthur.Siiski pole elu nelja poisiga alati meelakkumine, aga Silvia tunnistab, et on õppinud poiste koerustükke enam mitte hinge võtma.

Rasked hetked

"See oli siis, kui mu kaks vanemat last ütlesid, et nad tahaks issi juurde elama minna," meenutab naine hetke, mis tabas teda justkui välk selgest taevast.