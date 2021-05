Miks on selle põhjuseks? Need on mehetüübid, kes jäävadki vallaliseks ja ei leia kunagi tõelist armastust

Meestel, kes muutuvad kibestunuks, on tavaliselt varem suhetega olnud vaid halvad kogemused. Kibestumust väljendatakse raevuga ja nad on kipuvad olema väga häälekad. Selliste meeste vaimne tervis vajab abi, sest nad on jõudnud oma elus punkti, kus nad polegi võimelised tervesse ja õnnelikku suhtesse astuma.

Kui ta oleks 22-aastane ja klassikaline pahapoiss, võib see isegi normaalne olla, kuid kui tegemist on 30-aastase mehega, kes vahetab naisi nagu sokke, võib arvata, et ta ei suuda pühenduda. "Mängurid" pole kesta all õnnelikud inimesed, nad on üksikud ja ebakindlad. Neil on probleeme, millest nad ei pruugi teadlikudki olla.

Kolmekümnendates mehed tundsid, et kõik naised on juba suhtes ja pere loonud ja neil polekski justkui varianti enda kõrvale kedagi leida.

Osadel meestel tuleb flirtimine loomulikult, teisele on see jällegi tõsine katsumus.

Paljud mehed avaldasid, et nad ei panusta suhetesse nii palju, et need kestma jääksid ja nad ei ole kohtamisele avatudki.

Mitmed mehed arvasid, et nad on vallalised just oma madala enesehinnangu tõttu.

Mehed, kes arvasid, et neil pole välimust või nad ei panustanud enda eest hoolitsemisele arvasid, et naised ei soovi nendega olla. Eriti tuli säärast vastust ette meeste seas, kes olid kas liiga lühikesed või kiilanevad.

3. Hirmunud mees

Bioloogiline kell tiksub meestel samuti nagu naistel. Ühel päeval ärkavad nad üles ja mõistavad, et neil on vaja perekonda, nüüd ja kohe. Hirmunud mees on meeleheitel, tema sõbrad hakkavad ta pärast muret tundma. Ta kasutab kohtinguportaale ja otsib sealt enda lastele ema. Ta ei pruugi olla halb kaaslane, aga see meeeleheide on eemaletõukav.

4. Lahutatud isa

Hea mees, kõik lihtsalt ei läinud tal endisega plaanipäraselt. Ainuke konks temaga kohtamisel on see, et tal on laps.. või viis. Ka ta otsib oma lastele asendusema? Kui soovid sõrmust ja lapsi, on ta hea valik. Paljud lihtsalt ei soovi sellise pagasiga meestega suhet luua.

5. Abielus tüüp, kes väidab, et on vallaline

Jah, nad pole vallalised. Nad on ühed kohutavad inimolendid, kes peaksid oma vaestest naistest otsekohe lahutama. Sellised mehed on põhjuseks, miks nii paljudel naistel on meeste usaldamisega probleeme.

6. Härra Sa-oled-nii-hea-sõbrana

Mõned inimesed, olenemata välimusest või iseloomust, lihtsalt pole seda miskit, mis neid naiste jaoks atraktiivseks muudaks.

7. Meeslaps

Nartsissistlik ja vastutustundetu. Meeslaps usub, et tahab kellegagi suhet, kuid tegelikult tahab ta uut ema, kes tema eest hoolitseks.

8. Saak

Ta käis parimas ülikoolis, tal on üliseksika keha ja tal pole ühtegi vaimse tervisega seotud probleemi. Ta elab aktiivset ja seiklusrikast elu ja tal pole lapsi. Probleem? Ta ootab, et partner oleks naisversioon temast endast. Kahjuks on aga kedagi nii ideaalset leida väga keeruline.

9. Mees, kes on päriselt vallalisena õnnelik

Mõnele mehele lihtsalt sobib vallaliseelu, ta ei soovi perekonda ega üht püsivat partnerit.

Allikas: YourTango