Kui ta oleks 22-aastane ja klassikaline pahapoiss, võib see isegi normaalne olla, kuid kui tegemist on 30-aastase mehega, kes vahetab naisi nagu sokke, võib arvata, et ta ei suuda pühenduda. "Mängurid" pole kesta all õnnelikud inimesed, nad on üksikud ja ebakindlad. Neil on probleeme, millest nad ei pruugi teadlikudki olla.