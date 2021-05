Kuidas ühendada kasulik meeldivaga? Müramistreener Illimar Pilt annab nõu, kuidas lastele õuetööd meelepäraseks teha

Kevadkoristusse peaksid panustama ka lapsed

Pilt sõnab, et nemad elavad küll korterimajas, kuid neil on maja ümber oma kinnine aiake, kus kevadel ja suvel aega veedetakse. Seda hoitakse kogu pundiga jõudumööda korras. Muidugi kaasatakse heakorratöödesse ka lapsed, kust nad saavad vajalikud oskused ja teadmised, et kui tahad suvel ilusas aias olla, tuleb sellesse ka panustada.

Prügikott jalutuskäigule kaasa

Koristada tasuks ka ümbruskonda – miks mitte haarata jalutuskäigule kaasa mõned prügikotid ning olla emakesele loodusele pisut abiks.

Sinna juurde saab lastele selgitada, kuidas vähem jäätmeid tekitada ning kuhu panna. “Meil on lasteaeda, poodi või niisama jalutama minnes üks varukotike kaasas, kuhu prügi panna, mis ilma omanikuta tänava ääres vedeleb,” räägib Pilt.

Prügi saab sorteerida terve perega

Piltsbergide peres on keskkonnahoid ja puhas loodus olnud alati au sees. Jube lahe on maal käia, puhta õhu vanne võtta ja linnulaulu kuulata.

“See, millise tempoga me üritame enda mugavuse ja kasumi nimel kaunist loodusest viimast pigistada, just palju tõotavat tuleviku ei prognoosi. Mul on selline natuke egoistlik unistus sellisest pildist, kus ka minu lapselapsed saaksid päris linnulaulu kuulata ja ise mustikat noppida. Meie tänased otsused kujundavad meie homse päeva. Seega püüab meie pere oma tarbimisotsustes päev päevalt keskkonnasõbralikumalt mõelda,” räägib ta.

Jube lahe on maal käia, puhta õhu vanne võtta ja linnulaulu kuulata.

Kui nende kodu lähedale ilmusid kollased pakendikonteinerid, läks pidu lahti. Pere sai hakata pakendeid eraldi korjama. “Päris jõhker oli vaadata, et kui muidu viisid prügikasti iga jumala päev välja, siis nüüd sorteerides on seda vast nädalas korra vaja teha. Suurema osa prügist lihtsalt moodustavad pakendid. Nüüd katsume neid ka vähendada nii palju kui saab,” räägib ta.

Pärast koristamist küpsetage maitsvaid tokisaiasid

Terve päev õues võib kõhu päris tühjaks teha ja õhtu lõpetuseks on õige mõnus teha väike lõke ja selle kohal küpsetada lapsepõlvenostalgiat tokisaiasid. “Ma ei tea ühtegi last, kellele ei meeldiks lõkkes oksaga susida. Pane nüüd selle oks otsa veel jupp maitsvat tainast ja sussita see valmis. Ise tehtud asjadel on hoopis teine maagiline mekk küljes,” soovitab Illimar Pilt proovida.