Foto: Shutterstock

Naiselikkuse kursuste juhendaja ja veebilehe naiselikkuseallikas.ee looja Karolin Tsarski tõdeb, et naiste jaoks võib seksuaalsus tekitada probleeme, kui seks on näiteks liiga kiires tempos, stressi ja pinget on liiga palju – see pärsib seksuaaleneergiat, mis ei voola loomulikult ning seks võib muutuda vastumeelseks.