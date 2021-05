Mõtiskled, kuidas lapsed saaksid sind kodus aidata? Majapidamistööde tegemine võtab palju aega, eriti, kui sul on mitu last, töökoht ja partner, kel koristamine just meelistegevuseks pole. Tegelikult võivad kergete töödega majapidamise korrashoidmisel kaasa aidata ka lapsed. Milliseid ülesandeid neile kodus anda?