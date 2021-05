Ulatame abikäe! Abivajajate rohkus on pannud vähiravifondi Kingitud Elu suure surve alla

„Mul on õnnestunud näha oma tütre roomama hakkamist, käputamist, esimesi samme ja igapäevaseid naerukilkeid. Ma ei suudaks iial sõnadesse panna, kui oluline see mulle on ja kui oluline on teie jätkuv toetus. See aitab mul siin ilmas edasi eksisteerida ning lähedaste jaoks olemas olla. Ma olen nii siiralt tänulik kõigile, kes mu ravi tarbeks on annetanud. Tänu teie panusele olen saanud juba peaaegu aasta elada täisväärtuslikku elu ning keskenduda oma ravile. Aitäh!” sõnas Karina Peel.