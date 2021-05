Pokaalid on oma aja ära elanud ja hägused? Toimiv nipp, kuidas klaasid taas läikima saada!

Mõned ütlevad, et kuuma vee ja äädikalahusega loputamine paneb pokaalid ja klaasid särama. Teised jällegi loodavad nõudepesumasina peale.

Austraaliast pärit naine küsis populaarses Facebooki grupis nõu, kuidas veinipokaale säravana hoida. Soovitati äädikat, kindlat sorti poleerimislappi, masinpesu ja teisalt jälle väideti, et nõudepesumasinas pestud pokaalid on hägused.

Kuidas siis need klaasid ja pokaalid ikkagi säravaks saada?

Pese pokaali või klaasi sooja vee all, nõudepesuvahendit pole tarvis kasutada.

Selleks, et saada lisasära, pane pott veega tulele ja auruta klaase selle kohal.

Ekspertide hinnangul saab klaasidele nende algse sära tagasi tuua, kui neid tund aega äädika sees leotada. Kui see on tehtud, tuleb klaas poleerida. Kui pesed pokaale ja klaase nõudepesumasinas, peaksid need pärast masinpesu lõppu kuuma vee alt läbi laskma ja kohe kuivatama. Nii ei teki klaasile veeplekke.