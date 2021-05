Avalda arvamust! Naine muretseb: kas ma võiksin ise mehe välja kutsuda?

"Tere naised. Mida arvate sellest, kui naine ise mehe välja kutsub, ja mis on teie kogemused? Olen väga sisse võetud ühest kolleegist ning tundub, et on olemas ka temapoolne huvi. Oleme mitmetel üritusel koos olnud ja ka suudelnud. Kuid mitte kunagi kahekesi kokku saanud.

Tundub, et ta võib natuke häbelik olla, aga ma tahaks nii väga temaga välja minna. Kahtlen, et ta ise selle sammu teeb. Ma ei taha aga pealetükkiv olla (need jutud, et meestele meeldivad kättesaamatud naised) ja samuti kardan väga, et äkki ta ütleb ära.