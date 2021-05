VIDEO | Kohutav! Ripsmetehnik lõikas kliendi ripsmed ära, sest ta kontol polnud piisavalt raha

TikToki kasutaja @lashesbyleenax jagas oma kontol videot, kus lõikab nähtavasti kääridega ära oma kliendi ripsmed. Põhjuseks see, et väidetavalt polnud kliendi pangakaardil piisavalt raha, et kunstripsmete paigaldusteenuse eest tasuda. Videos on näha, et tehnik ei lõika ära vaid paigaldatud kunstripsmeid, vaid nüsib ühes ka kliendi enda omad.