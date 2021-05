Ärkasin öösel üles selle peale, et kellegi käsi liikus mu rinnahoidja peal. Just nimelt rinnahoidja peal, mitte ei roninud sealt vahelt rindade peale. Hetke mõtlesin, et olen kodus ja see on mu mees, aga siis tuli muidugi kohe meelde, kus ma olen ja kes mind silitada saab. See ei ole minu mees, vaid sõbranna mees.