Maga nagu staar! Nõuanded kuulsustelt, mis garanteerivad hea ja magusa une

Elle Macpherson, ärinaine, modell

“Hoian alati märkmiku ja pastaka voodi kõrval. See tähendab, et saan kõik üles kirjutada, millest mõtlen ja see aitab pea mõtetest puhastada ja magama jääda. Teen ka joogapoosi, mis aitab une tekkimisele kaasa: laman voodis, jalad üleval seinale toetatuna. Kümme minutit.”

Nam Vo, meigikunstnik

“Ma üritan igal õhtul kell 10 telefoni ära panna. Ma olen pidanud end sotsiaalmeediast võõrutama, saan rakendusi kasutada tund ja viisteist minutit ja siis mu telefon paneb Instagrami lukku. Küsin endalt, et kelle nimel ma seal kerin? Postitan, mis tarvis, suhtlen jälgijatega ja seejärel lülitan kõik välja. Siis lasen spreiga magneesiumit kaela piirkonda. See võib kõlada imalalt, aga igal õhtul vaatan päevale tagasi ja küsin: kas ma olin kõigi vastu hea? Kas ma pean vabandama? Mille eest ma tänulik olen? See aitab mul paremini magada.

Rosie Huntington-Whiteley, modell ja ettevõtja

“Käin igal õhtul duši all, et päev maha pesta ja lõdvestuda. Siis teen näomaski ja mulle meeldib enne magamaminekut lugeda. See aitab mul kohe magama jääda.”

Karen Elson, modell

“Paar aastat tagasi esines mul südamepekslemist ja mu arst soovitas mul beetablokaatoreid võtta. Uurisin, mis südame pekslema panna võib ja leidsin, et põhjus võib olla magneesiumipuuduses. Magneesium aitas mind!”

Felicity Jones, näitleja

“Olen muretseja. Mõnikord hoiab see mind öösiti üleval, seega hoian alati märkmikku lähedal, et asju üles kirjutada — liste, mõtteid. See tekitab minus organiseerituse tunde. Kui see ei aita, joon tassi sooja piima. Selle nipi andis mu vanaema mu emale ja ema mulle.”

Sophie Turner, näitleja

“Mu terapeut ütles, et kui ma ei saa und, aitab see, kui enne uinumist päevikusse kirjutada. Minu puhul see aga ei toimi, seega kuulan whitenoise’i ja see päriselt aitab.

Joanna Czech, esteetik