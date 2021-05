Miski ei eruta enam? Saa teada, kas teie vahel on armastus või harjumus!

Teine inimene on osa sinu maastikupildist, üks osa sinu elust nagu igahommikune kohvi joomine. Need suhted, kus on rohkem armastust, on elavamad ja nendes on rohkem särtsu. Ka nendel tuleb ette väsimuse perioode, aga nad on sellest teadlikud ja katsuvad teha kõik, et kirge sälitada ning oma suhte eest hoolitseda.

Küsimus on, kui tähtis see üldse on ja mida see teadmine mulle annab? Tegemist on eneseteadvustamisega, mis näitab ära su suhte nõrgad küljed. Ja samas tekitab soovi midagi muuta. Hoolitseda rohkem oma suhte eest.

Igas kooselus on omad harjumused. On häid harjumusi, mis liidavad paari, on aga ka selliseid harjumusi, mis loovad rutiini ja see võib mõjuda suhtele halvasti.

Selle eest vastutavad mõlemad partnerid

Häiresignaaliks on kindlasti ühe partneri peaaegu depressiivne seisund, kellel võib tekkida tunne, et midagi ei muutu enam tema elus. Et ta elu on igav ja värvideta. Mõningatel puhkudel võib üks partneritest muutuda aja jooksul teise jaoks täiesti vastumeelseks. Ka seksuaalne elu kannatab selle käes. Ja omavahelise suhtlemise puudus toob vältimatult kaasa ka intiimsuhete lõpu.

Aga kas on võimalik jääda kellegagi üksnes harjumusest? Jah, kui nõusolek on antud kohe alguses. Sellises suhtes investeerib mees oma karjääri, tervisesporti ja sõpradesse ning naine katsub oma rahulolematust matta pere eest hoolitsedes. On ka neid paare, kes ei taha valmistada lähedastele pettumust ja jäävad kokku, sest nii on turvalisem ja kindlam. Ja paljud rahulduvadki sellise eluga.

Mida siis teha, kui suhe on muutunud rutiinseks ja liiga harjumuslikuks? Kõigepealt tuleb seda enesele teadvustada. Aru saada, et sa ei tunne enam selle inimesega liblikaid kõhus. Ja seejärel tuleb tegutseda. Ning mitte unustada, et inimesed harjuvad väga ruttu. Kui sina ei reageeri, ei reageeri ka tema. Seejärel mõtle järgi, kas teie suhtes on kõik muidu korras, kas tööasjad ei tekita teie vahel probleemi? Kui probleem tekib, tuleb partneriga sellest rääkida.