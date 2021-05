See on paljude naiste arvates meikimise kõige keerulisem osa

Foto: Shutterstock

Näo kontuurimine annab näole kolmemõõtmelisuse, aga kuidas seda õigesti teha, et tulemus ei jääks veider ja ebaloomulik? Naisteleht kirjutab, et kontuurimise puhul on võtmesõnaks hajutamine ja seega tasub ABC endale kähku selgeks teha.