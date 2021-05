Lapseootel naiste ebameeldivad kogemused: kao eest, paks, sa peaksid jala käima!

Kao eest, paks!

"Minul on ka väga nõme kogemus, kui ootasin oma esimest last. Läksin kord trolli peale. Kuna see oli väga täis, siis jäin uksele seisma. Järgmises peatuses, kui uksed polnud avanenud, karjus mulle üks naisterahvas, et kao eest, paks, ma peaks jala käima, mitte trolliga sõitma. See oli väga emotsionaalne, kuna olin tõesti palju juurde võtnud rasedusega. Ma tundsin end ikka väga halvasti ja hakkasin lausa nutma seal trollis. Teised inimesed ütlesid küll, et nad saavad aru, et ma olen rase ja emotsioonid keevad üle ja et ma ei teeks välja, et näen väga ilus välja ja ei ole mul viga midagi, aga sisimas ma tundsin ennast nii halvasti. Nii et sõnadel on väga suur jõud."

Mida sa loivad siin, kõnni kiiremini!

"Kui olin esimese lapse ootel, lõpurase ja vaagnavalude käes ning kõndisin ülekäigurajal üle tee, siis autojuht lasi akna alla ja karjus, mida sa loivad siin, kõnni kiiremini. Üks vanem papi keris autoakna lahti ja ütles, et ei tea, kas pardid on linna lahti lastud ja lasi pikalt signaali. Ei tea, et rasedad pardi moodi välja näeksid."

Tatsun nagu tünnike...

"Esimese raseduse ajal oli mul viimasel kuul kuidagi erakordselt suur kõht ja muidugi ka tohutud alaseljavalud. Mäletan, et tahtsin ruttu üle tee minna, et autojuhid ei peaks mu järele ootama. Kiirendasin ja proovisin nagu joostes ületada. Põhimõtteliselt sain ma üsna kohe aru, et tatsun nagu tünnike ja kõndides ületan selle teejupi kiiremini."

Titemammad võtavad parklas kogu ruumi ära

"Olen kokku kolm last sünnitanud. Esimese lapse ootel juhtusin maaliini bussiga sõitma. Seal üks noorem naisterahvas käratas, et paks, tõmba koomale. Kolmanda ootel sattusime ühe ostukeskuse ees sellisesse olukorda, kus käratati, et rasedad ja titemammad võtavad parklas kõik ruumi ära. Et nad võiks üldse kuhugi parkla tagumisse otsa parkida... Soovitajateks jälle mingid mimmud. On olnud hetki, kus tekib tunne, et kui rasedaks jääd, siis pead paksu metsa kolima ja ei tohi enne välja tulla, kui lapsed on juba 18aastased. Praegu mitterasedana saadaks sellise inimese kuhugi koledasse kohta, aga kui oleks rase, siis oleks samamoodi endast väljas, sest lõpurasedana võib kehakaalu teema üsna häiriv olla. Kõiki ütlemisi võtad väga isiklikult."