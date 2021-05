VIDEO | Kas tõesti nii lihtne? Suurepärane nõks, kuidas sekunditega eraldada munavalge ja -kollane

Kuidas küll eraldada munavalge ja -kollane nii, et munakollane jääks terveks ja toit ei läheks raisku? Kas seda võiks kuidagi õrnalt käes teha? Või üritada lusikat kasutades korjata kausist munavalge kokku? Kindlasti mitte, tulemuseks on tõeline kaos ja raiskuläinud toit.

Instagramis jagab kasutaja carolina.mccauley üht suurepärast ja lollikindlat nõksu, kuidas seda täpselt teha ja see on tõesti lihtne — ainus katsumus on muna õrnalt katki koksata, et munakollane katki ei läheks. Head katsetamist!