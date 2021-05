Lustitoast kuriteopaigaks: kahe paari alkoholi ja kirge täis öö päädis vägistamise ja kohtuteega

Seejuures pidid kaks kohtuastet jõudma selgusele äärmiselt segaste asjaoludega loos, kus asjaosaliste versioonid toimunust kas risti vastupidised või hägused ning kus süüdimõistev lõppotsus nendib, et pole võimalik tõendada, et mees enne saatuslikku ööd enda jaoks võõra naisega suguühtesse astus. Küll aga jõudis kohus osapoolte versioone ja tõendeid vaagides veendumusele, et mees tõepoolest kasutas seksuaalselt ära naist, kes samal ajal väsinult ja alkoholijoobes magas.

Varahommik, seks ja voodivahetused, mis sillutasid kohtutee

Loo esimeseks peategelaste paariks on Ulla ja Karl, kes kahe aasta tagusel maikuuööl liikusid ööklubisse. Seal kohtuti muuhulgas teise paari, Sassi ja Mariga, kes olid Karliga varasemast elust tuttavad. Ulla kohtus teise paariga sel õhtul esmakordselt.