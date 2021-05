VIDEO | Kasulik nipp! Kuidas voltida kummiga voodilinu?

Kummiga voodilinad on ülimugavad ja neid ei pea iga hommik või hoopis keset ööd kohendama hakkama nagu tavalisi linu, mis madratsilt justkui iseeneslikult eemalduvad. Olgu see siis nii kenasti ja korralikult voodi ja madratsi vahele susatud, ikka tuleb seda pidevalt sättida. Teisalt võib aga just kummiga voodilinade puhul peavalu põhjustada nende kokku voltimine. Seda aga mitte enam kauaks, sest kummiga voodilinade voltimiseks on oma nipp, mida näed järgnevast videost!