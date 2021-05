Mehed avaldavad: just need olid põhjused, mis ajendasid meid oma naisest lahku minema

"Meie intiimelu oli peaaegu välja surnud ja armastus kadus koos sellega. Vahekorrad lihtsalt on igas suhtes tähtsal kohal. Kui enam ei ole, siis on kõik läbi. " - Thomas, 35

"Ta tegeles liiga palju oma karjääriga ja liiga vähe meie suhtega. Ma saan aru, et suhe ei peagi keerlema üksnes ümber kahe inimese, aga seal peab valitsema mingi tasakaal, tema ei suutnud leida seda tasakaalu minu ja oma töö vahel." - Maxime, 27

"Ma rikkusin ise kõik ära, kui petsin oma naist. Ta ütles, et ta suudab mulle andeks anda ja annab mulle teise võimaluse. Ent jäädes minuga ei usaldanud ta mind ja just usalduse puudumise pärast kaduski kogu mu armastus. " - Alexis, 37

"Me olime koos ainult sellepärast, et me olime nii kaua koos olnud. Ühel hetkel jõudis meile endile ka kohale, et viimased seitse aastat pole asjad enam olnud korras, see polnud selline elu, millest me olime unistanud ja me lihtsalt mõistsime, et me ei armasta enam teineteist. " - Joonatan, 35

"Meid ei liitnud enam see side, mis meid ühendas suhte alguses ja ma arvan, et me pingutasime liiga palju, et üritada päästa suhet, mis oli juba lõppenud. " - David, 42

"Ma arvan, et ma ühel hetkel lihtsalt mõistsin, et ta ei olnud see inimene, keda ma vajasin. Ja mina ei olnud õige tema jaoks. " - Peeter, 26

"Vahemaa tapab armastuse, ärge uskuge neid, kes väidavad vastupidist. Ma pidin kolima 300 km kaugusele. Me uskusime, et meie suhe toimib ka nii aga loomulikult oli see vale. Skype ei aita inimest asendada, rääkimata intiimusest. Ma ei tea kummale see raskem oli, kas minu või tema jaoks. " - Matteus, 35

"Ta kaotas oma töö, mis talle väga meeldis. Ta leidis küll uue töö aga oli ikka õnnetu. Mina üksi ei oleks saanud teda õnnelikuks teha, see lihtsalt polnud võimalik. " - Boriss, 38