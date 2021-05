Kas tead, mis sind ees ootab? Need on rasedusega seotud asjad, mis nii mõnelegi üllatusena tulevad

1. See on seksikas.. või pole?

Hiljuti läbiviidud uuringus, kus uuriti, mida naised raseduse kohta ei tea selgus, et naised, kes olid äsja sünnitanud polnud libiidomuutusteks valmis, mis raseduse ajal end ilmutasid. Ühel hetkel tunti end imeliselt — raseduse sära, lopsakad juuksed ja suured rinnad. Teisel hetkel aga katkiselt ja imelikult.

2. Nimepanek pole lahe

Palju lihtsam on valida lapsele nime siis, kui oled 12-aastane ja alles mõtiskled nendel teemadel. Kui aga seda päriselt tegema pead, pole see üldse äge! Mis nimi sobib perekonnanimega? Kas R-täht peab poisinimes esindatud olema? Oh, see on ilus nimi, aga ma tean üht inimest, kel on sama nimi ja ta ei meeldi mulle! Ja nii edasi…

3. Esimene trimester on kõige hirmsam

Küsi inimestel, kel pole lapsi, et milline on rasedusajal kõige hirmsam periood ja nad ütlevad, et üheksas kuu. Tegelikult on kõige stressirikkamad kolm esimest kuud. Just siis on hommikune iiveldus kõige hullem ja on ka oht, et rasedus ei jää püsima. Pärast 12 nädalat saab selles osas juba kergemini hingama hakata. Just nii kaua tavaliselt ka oodatakse, enne kui suurt uudist lähedastega jagatakse.

4. Sa oled juba ema

Kuid enne beebi sündi leiad end käitumast nagu tõeline ema. Oled ettevaatlikum ja palud ka teistel ette vaadata. Su lähimate sõprade ringi lisanduvad teised emad.

5. Valu algab varakult

See on see telesaadetest sisse juurdunud arvamus, et valu algab täpselt siis, kui laps sündima hakkab. Ja muidugi see ei kesta rohkem, kui 1-2 tundi, sest just nii kaua beebi sünnitamisele kulub. Pärismaailmas hakkab keha aga valutama juba varem, sest kõhubeebi võib suruda närvile või vaagnale, kõndimine võib muutuda vaevarikkaks. See on kõik tavaline, sest naise emakas paisub ju õunasuurusest arbuusisuuruseks! Ja ka 1-2 tunni pikkune sünnitus pole just kõige tavapärasem.

6. Beebist saab sinu elu