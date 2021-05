Külm nagu jää! Need tähemärgid võivad olla äärmiselt tundetud ja hoolimatud

Esimene mõte on, et Vähid on ju niivõrd armastavad ja emotsionaalsed. Just täpselt nende emotsioonid ongi need, mis neid külmaks muudavad. Kui keegi on neid solvanud või piiri ületanud, võivad nad käituda nii nagu inimest poleks nende jaoks enam olemaski. Nad peavad vimma, ei andesta ja jälgivad kullipilguga, et nende vaenlane saaks oma teenitud karistuse.