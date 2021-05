Vaata tõele näkku! Märgid, mis viitavad, et su suhe põhjustab sulle depressiooni

Kui keegi kritiseerib kogu aeg su välimust või käitumist, pole see õige. Tagasiside ja kriitika on kaks erinevat asja ja viimane neist võib viia tõsiste vaimsete tervisega seotud probleemideni.

On väga normaalne, kui su armastatul on õigus. Seda aga senimaani, kuni ta ei väida, et tal alati õigus on. Kui ta ei suuda vigu tunnistada, on see probleem, sest järelikult oled alati kõikides vigades sina süüdi!