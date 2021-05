Võta eeskuju! Julia Robertsi lummava välimuse saladus on meile kõigile lihtsasti kättesaadav

Julia Instagram on tulvil kaunitest rannafotodest, mil naine koos lastega päikest püüab. "Kolme lapse ema ja vastutustundliku vanemana, kasutan alati päikesekäes viibides korralikku päikesekaitsekreemi."



Lisaks eelnimetatule tunnistab hinnatud ja armastatud näitleja ka seda, et tegelikult on tema ilurituaalid väga minimaalsed. "Tavalisel päeval ma pesen hambad, pesen näo ja lisan lihtsalt päikesekaitsekreemi, et mitte lasta nahal ära põleda."

Lisaks tunnistab Julia, et kuna ta on tihe nõudepesija, siis muutuvad tema käed väga kuivaks. Lisaks kätekreemidele kasutab naine oma naha, juuste ja käte niisutamiseks ka ekstra virgin oliiviõli.

Julia teab ka seda, et ilu algab seespoolt, seepärast valib ta hoolikalt ka seda, mis nende pere toidulauale jõuab. "Me valime kindlasti hoolega seda, mida me sööme. Olen ka oma lastele rääkinud seda, et pead valima parimat, et saada parimat!"

Üldiselt võtab Roberts oma ilunõuanded kokku ühe väga lihtsa soovitusega: "Jää rahulikuks, joo vett, maga hästi ja ole rõõmus."