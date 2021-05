ARVAMUS | Korras voodielu: keskmine terve mees tahab kuni hiliste viiekümnendateni vähemalt...

Artiklis kirjeldab naine seda, kuidas mees teda pettis ega mõista, miks see juhtus, sest suhe oli ju korras. “Meil polnud ühtegi tüli või nääklemist, isegi voodielu oli täitsa korras.” Kommentaariumis leidus aga mees, kes arvas, et naiste jaoks tähendab “korras voodielu” hoopis midagi muud kui meeste jaoks.

“See “korras” voodielu võis tähendada, et seksitakse mõned korrad kuus ja naine arvab, et sellest piisab. Mehe korras voodielu on midagi muud. Keskmine terve mees tahab kuni hiliste viiekümnendateni vähemalt 1-2 korda päevas seksida, nädalavahetusel 2-6 korda, kuuekümnendates seitsmekümnendates piisab 4-5 korda nädalas.”