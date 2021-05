Igatsed Egiptusesse? See poos pakub sulle sama kuumi idamaiseid naudinguid

Mis võrratu idamaine poos see siis on, ega ometi mitte vaarao? Ei, tegemist on muidugi veetleva sfinksipoosiga. Kui misjonäri- ja koerapoos on ennast teie paarisuhte jaoks mõneks ajaks täielikult ammendanud, ongi aeg üllatada ennast võrratu kuumusega linade vahel.

Sfinksipoos on mõnede inimeste sõnul veidi väsitav, sest mees on oma keharaskusega naise seljas, aga naudingud ja tugevam penetratsioon aitavad edukalt väsimuse vastu võidelda.

Kuidas siis tunda ennast sama kuumalt, nagu oleksid Egiptuse päikese all?

Naine lamab kõhuli voodis, sirutab ühe jala välja ja painutab teise küljele. Ta võib olla ka põlvedel, aga see hakkab juba meenutama koerapoosi. Keharaskus on suunatud kätele. Mees tuleb sõnaotseses mõttes naisele selga, aga toetub oma kätele. Ideaalne poos neile, kes soovivad vahelduseks tagaukse seiklust proovida, kuid samuti on see suurepärane poos vaginaalse seksi austajatele. Suure läheduse tõttu on penetratsioon tavalisest tugevam ja nauding ka seetõttu suurem.

Kes on juba paar korda seda poosi katsetanud ja tunneb, et asi on käpas, võib põnevuse jaoks lisada repertuaari ka vibraatori, et naine saaks lisaks vaginaalsele rahuldusele tunda ka vajalikku klitoriaalset mõnu ning saavutada maksimaalse füüsilise õnnelikuse.

Allikas: Woman’s Health Magazine