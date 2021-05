Juuksed on õhukesed, peadligi ja soengus ei püsi? Need nipid tulevad sulle appi

Hoolitseda ei saa mitte ainult juuste eest, vaid probleemi tuleb lahendada algusest ehk siis pöörates rohkem tähelepanu oma peanahale. Fakt on see, et väga keeruline on saada ilusaid juukseid, kui probleem peitub peanahas. Selleks, et seda probleemi lahendada, on mitu võimalust. Masseeri peanahka, et vereringet parandada, harja oma juukseid hommikul ja õhtul, et vabaneda surnud rakkudest; koori peanahka kord kuus, et puhastada peanahka mustusest ja hooldusvahendite jääkidest, mis sinna on kogunenu. Nii toimides soodustad sa juuste kasvu ning muudad oma juukseid tihedamaks.