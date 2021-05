Polegi lapsehoidjat! Kuulsad Hollywoodi näitlejad, kes on täiskohaga lapsevanemad

1. Mila Kunis and Ashton Kutcher

Poja ja tütre vanemad otsustasid, et ei palka lapsehoidjat. Pärast esimese lapse sündi käis Kutcher Elleni saates, kus saatejuht küsis, kas neil on lapsehoidja. "Ei, meid on kõigest kaks. Me otsustasime, et tahame oma lapsi tundma õppida. Tahame teada, mida teha, kui laps nutab ja ainus viis selleks kõigeks on temaga koos olla."

2. Blake Lively ja Ryan Reynolds

Need kuulsad vanemad kasvatavad koos kolme tütart. Nad leiavad, et on vajalik nendega koos aega veeta nii palju kui võimalik. Kui üks vanem on tööl, on teine lastega ja vastupidi. Üritusi väisatakse terve perega.

3. Reese Witherspoon

"Aruka blondiini" staar Reese Witherspoon ja tema kahe esimese lapse isa Ryan Phillippe on küll lahutatud, kuid veedavad rõõmsalt üheskoos lastega aega. Witherspoonil on uuest abielust ka kolmas laps.

4. Jennifer Lopez

Kui Marc Anthony ja Jennifer Lopez kaksikud said, otsustasid nad, et ei palka lapsehoidjat. Nad panid paika vahetused ja kes mille eest vastutab. Pärast lahutust otsustas Lopez aga oma pojale meessoost lapsehoidja palgata, sest tundis, et vaene poeg on kogu aeg naistega ümbritsetud ja tal oleks vaja mehe eeskuju.

5. Celine Dion

Lauljal on kolm poega: kaksikud Nelson ja Eddy ja vanem poeg René-Charles. Dion on avameelselt rääkinud sellest, et tema lapsed on sündinud kunstliku viljastamise teel: "Ma ei saanud neid lapsi selleks, et nende eest mitte hoolitseda." Naine on öelnud, et mõnikord on elu lastega väsitav, kuid ta on seda tehes õnnelik ja ka ema ja õde aitavad teda.

6. Eva Mendes ja Ryan Gosling

Paaril on kaks tütart. Pärast esimese tütre sündi ütles Mendes, et tal pole lapsehoidjat ja ükskõik kui väsinud ta on, ta ikka teeb seda.

7. Matthew McConaughey ja Camila Alves